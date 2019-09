Carlota Casiraghi deslumbra en París con un estilo de lo más rockero

¡Oh lá lá! Seguimos inmersos en las semanas de la moda, y ahora es el turno de París. Una semana pasada por agua y con mucho frío, que no ha hecho que las celebrities y influencers nos inspiren con sus mejores looks. Y esta vez ha sido el turno de Carlota Casiraghi que nos ha sorprendido con este estilo tan rockero.