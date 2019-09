Este otoño vas a llevar flequillo

Carlota Casiraghi ha estrenado nuevo look con flequillo con un traje de chaqueta negro a su paso por el Festival de Toronto 2019. Y aunque no lo creas tu también lo vas a llevar este otoño. Si algo bueno tiene septiembre es que comienza el año para muchos y con ello llegan los cambios de looks y de temporada. Carlota ha conquistado Toronto en un traje de chaqueta negro con camisa con lazo del mismo color y sandalias a juego. Pero sin duda el detalle más especial estaba en su pelo, que estrenaba un favorecedor flequillo, una de las grandes tendencias beauty para este otoño.