Carola Baleztena vuelve con una sonrisa tras perder a su bebé

La pareja poco a poco va asumiendo la situación con entereza, optimismo y buena energía. Un verano que no está siendo fácil especialmente para Carola que también perdió a su padre hace unos meses.

No están siendo unas semanas fáciles para Carola Baleztena y Emiliano Suárez, después de que la pareja haya perdido al bebé de seis meses que estaban esperando . Apenas ha pasado una semana desde que recibieran la triste noticia, fue el pasado día 11 de septiembre. Fue entonces cuando la pareja desconectó unos días para sobreponerse . "Estaremos unos días desconectados y no atenderemos al teléfono. Necesitamos coger fuerzas y aislarnos un poco para volver con la fuerza y alegría de siempre. Y así será. Gracias a todos por vuestro cariño, somos muy afortunados por tener tan buenos amigos. Os queremos mucho".

"MUCHAS GRACIAS. Solo se me ocurre volver con esta sonrisa. La que habéis conseguido sacarme con las miles de muestras de cariño y amor recibidas. Vuestras conmovedoras historias y mensajes de animo y fuerza, de verdad nos han llenado el corazón. Gracias, gracias y gracias a nuestras familias, amigos, medios de comunicación y a las tantísimas personas que no nos conocen y no han dudado en mandarnos todo el cariño del mundo". En la fotografía de Instagram tampoco se olvida de su marido, Emiliano Suárez, "y a ti, el amor de mi vida, ya sabes que la vida a tu lado es infinitamente mejor. Sin tu verdadero amor, tu protección y tus mimos todo esto hubiera sido una auténtica pesadilla. GRACIAS".