Harper se convierte en la estrella del desfile de Victoria Beckham

'London calling'. Una temporada más Victoria Beckham ha presentado su colección Primavera-Verano 2020 en la Semana de la Moda de Londres. ¿La gran protagonista? Harper Seven Beckham. Y es que antes y después de deleitarnos con los nuevos diseños de Victoria, no hemos podido dejar de enamorarnos de la pequeña de la familia, que ya apunta maneras de futura it girl. Con esa madre y ese padre no era difícil de imaginar. ¿Pueden ser más ideales? Sí, morimos de envidia (total).

Con tan solo ocho años Harper Seven Beckham ya es uno de los rostros más conocidos del mundo de la moda. Pocos pueden presumir de haber compartido front row con Anna Wintour y ella ya tiene una larga de experiencia en lo de sentarse al lado de la editora de moda más famosa y conversar sobre las colecciones de su madre. ¿Alguien más quiere ser Harper?