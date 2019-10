Isabel Torres, la mujer de Pablo Casado, le copia el 'look' a la Reina Letizia

Cada vez queda más claro que el estilo de las royals marca tendencia en el mundo de la política. Y esta vez no ha sido Begoña Villacís la que se ha inspirado en el estilo de Meghan Markle, si no Isabel Torres, la mujer de Pablo Casado que ha copiado el look de la Reina Letizia.

La mujer de Pablo Casado ha coincidido curiosamente con uno de los detalles que más llamó nuestra atención del look de la Reina del día anterior. El debut de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias, la psicóloga ha elegido una propuesta con una longitud muy similar y confeccionada a partir de líneas sencillas pero con un detalle que hace un guiño a uno de los últimos conjuntos de la Reina Letizia, el look de alto impacto que llevó la noche del jueves en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias.