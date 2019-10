La Reina Letizia arriesga y gana con este 'corsé' de plumas

¡BRAVO! La Reina Letizia cambia de estrategia y apuesta por un conjunto dos piezas para asistir al concierto previo a los Premios Princesa de Asturias , después de dejarle esta tarde el protagonismo a sus hijas. Ahora la Reina Letizia ha deslumbrado con este look propio de la alfombra roja .

Sorpresa por partida doble, ya que Letizia no solo ha estrenado este conjunto dos piezas, si no que también ha estrenado firma en su vestidor, The 2nd Skin. Se trata de un dos piezas en el que destaca un top de tafeta con escote palabra de honor y de estilo corsé, a miniplisados rematados con plumas y cintura marcada por un lazo negro a modo de cinturón, combinado con un sencillo pantalón negro.

Un diseño sexy que cuesta, el top 650 euros, mientras que los pantalones cuestan 550 euros. Un look que ha completado con sus salones de piel de serpiente en negro de Manolo Blahnik y de nuevo con un moño bajo.