María Pombo tiene el 'look' perfecto de Mango para dar la bienvenida al otoño

¿Otoño? Sí, no es por ser malas personas pero os recordamos que dentro de una semana justo ya estaremos en otoño... ¡No, nada de tristezas! Lo mejor es que vamos a poder estrenar todas las prendas de nueva temporada que nos llevan haciendo ojitos hace semanas pero que por las altas temperaturas aún no podíamos estrenar. Aunque no nos engañemos, llegará el otoño pero seguirá haciendo calor. Bueno, quien no se conforma es porque no quiere...

Quien tiene la clave para combinar las tendencias de otoño con las temperaturas aún de verano, es María Pombo, que nos ha dejado un look perfecto de Mango para dar la bienvenida a esta nueva estación. Se trata de un vestido de hilo metalizado de Mango en Beige que cuesta 25,99€ (y de momento está en todas las tallas). Sí, después de las dos bodas del fin de semana aún ha tenido fuerzas paras seguir inspirándonos.