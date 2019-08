El buque insignia de Inditex se ha lanzado a la conquista de la estética ochentera y nos invita con sus propuestas a revivir aquella década. La apuesta de Zara para este otoño- invierno 2019/20 es un flash back que ensalza una feminidad envuelta en rock y carácter. Cualidades, todas ellas, que se desprenden del vestido de Nieves Álvarez . Este forma ya parte de nuestra wish list .

Nieves Álvarez ha sabido sacarles partido a sus vacaciones y en el marco de estas nos ha regalado varios lookazos que no vamos a olvidar. La modelo no solo nos ha sorprendido con espectaculares prendas de baño sino que además nos ha mostrado favorecedores estilismos en clave casual y algunos outfits de fiesta que ya tenemos en el punto de mira. Uno de estos últimos es precisamente un vestido de lentejuelas que pertenece a la nueva colección de fiesta de Zara.

Si el vestido de Nieves Álvarez te ha conquistado (que no nos extrañaría lo más mínimo) no te lo pienses más. Quedan pocas tallas. ¡Está a punto de agotarse! Además, estamos convencidas de que con motivo del fin del verano vas a tener más de una ocasión en la que ponértelo. Y si no, ten por seguro que de algún apuro te sacará. Aún es pronto para pensar en la Nochevieja de 2019 pero ¡oye, nunca está de más!