Paula Echevarría combina su bikini con un look de moda este verano

Paula Echevarría nos ha conquistado con espectaculares looks de piscina este verano 2019 . Lo cierto es que desde que estrenó vida nueva (y casa nueva) la hemos visto radiante. La actriz pasa por un buen momento tanto personal como profesionalmente. Ha lanzado su propia colección de zapatos con Más34 y, aunque ha desmentido los rumores de boda , se muestra en las redes sociales muy enamorada del futbolista Miguel Torres . De hecho, con él precisamente pasó hace unas semanas unos días en Candás , la tierra natal de la intérprete. Ahora, la pareja se ha marchado a coger color a Marbella , desde donde Paula Echevarría nos ha vuelto a sorprender con un estilismo playero que queremos imitar por una razón en particular.

Pero, al margen del bikini, lo que de verdad nos fascina es del kimono de Echevarría. Es una prenda versátil en la que no reparamos con demasiada asiduidad. Para estos días de verano que aún nos quedan por delante nos puede venir fenomenal. Hay que tener en cuenta que el kimono o kaftán es una prenda que podemos llevar también con un vestido o con un pantalón y una camiseta sencillos. Sube cualquier look y le confiere estilo y movimiento. El kimono de la asturiana está ya agotado pero en Fetiche Suances hay otros modelos a tu alcance. El problema que quizá encuentres es que no son precisamente kimonos low cost pero ¡que no cunda el pánico! En El Corte Inglés hemos encontrado uno precioso que puede suplir la necesidad de hacernos con uno ya.