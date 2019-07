Paula Echevarría posa abrazada a otro para desmentir su boda

Pero volviendo a lo que acontece en la vida sentimental de la ex mujer de Bustamante, se desmienten las campanas de boda con el hombre que ocupa su corazón. Paula y Miguel Torres, que acaban de celebrar un año juntos, no pasarán por altar el año que viene y aunque el futbolista del Málaga se ha traslado a Madrid tras colgar las botas, la pareja seguirá conviviendo sin necesidad de pasar por la vicaría.

Parece que la asturiana no ha recibido de buen talante que se hayan inventado un matrimonio que no entra en sus planes inmediatos y si, en un primer momento, ha optado por utilizar sus redes sociales para negar la noticia con esta fotografía con su otro Miguel, ha sido en su primer encuentro con los reporteros dónde ha dado rienda suelta a su enfado. Con un contundente “no me caso, señores, no me caso” ha zanjado los rumores. A pesar de que ha tratado de mantener la calma ante los paparazzis que le felicitaban por su “compromiso” ha acabado diciendo muy airada: “Vete a preguntarle al que se lo haya inventado. Pregúntale de mi parte que dónde y cuándo, ¿vale?”.