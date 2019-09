Sara Carbonero nos emociona con su proyecto más ilusionante

"Muy feliz por poder compartir por fin uno de los proyectos que más ilusión me hace ahora mismo. Después de varios años colaborando con la Fundación Juegaterapia, hoy lunes sale a la venta el #BabyPelonesJT que he diseñado para ellos", ha aunciado emocionada en sus redes sociales. "Como sabéis, son unos pequeños muñecos en honor de los niños enfermos de cáncer, con cuyos beneficios se financian proyectos en hospitales y becas de investigación contra el cáncer infantil. Conocer a Zoe y a Sergio fue algo muy, muy especial. Ojalá la fuerza de este nuevo pelón les llene y nos llene a todos de fuerza y esperanza", asegura en su publicación, que ya acumula 55.000 'me gusta'.