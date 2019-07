Serena Williams, chica de portada sin retoques

Serena Williams sigue pisando fuerte dentro y fuera de las pistas de tenis. Nunca pasa desapercibido y tampoco lo quiere hacer. Ella habla claro, directo y con garra, igual que el tenis que práctica. Llamó al juez "machista", "ladrón" y "mentiroso", después de que este la sancionara por creer que la tenista hacía trampas y se comunicaba con su entrenador. "Yo no hago trampas para ganar, preferiría perder. Me sentí derrotada y faltada al respeto por un deporte que me encanta, un deporte al que he dedicado mi vida”. Siempre reivindicativa y luchando por sus derechos.