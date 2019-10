El aceite : es otro producto recomendable según la farmacéutica para cabellos rizados. “Lo utilizo una o dos horas antes del lavado, así consigo que el pelo esté más suave y nutrido”, dice la experta. “Además, de vez en cuando, aplico una mascarilla de noche que actúa mientras duermo y que no necesita aclarado”, agrega.

El suavizante y la mascarilla : según Escalante n los cabellos extremadamente secos o rizados, usar acondicionador no sirve porque estos productos solo ayudan a desenredar, pero no aportan la nutrición que necesitan. “Yo uso siempre mascarilla, dejándola actuar mínimo cinco minutos y trabajándola con los dedos para que penetre bien”, sostiene la experta. Y asegura que aprovecha ese momento para pasarse un peine de púas anchas. “Jamás peino el cabello rizado en seco”, dice tajante.

El champú : Escalante reconoce que utiliza dos productos. Uno que la ayuda a limpiar bien el cuero cabelludo y otro para definir el rizo y proteger el color. La experta explica que “aunque los cabellos rizados suelen ser secos y no producen grasa, el uso de productos de peinado hace que se depositen en él residuos. Estos residuos, lejos de lo que podamos pensar, necesitan sulfatos para que el cuero cabelludo quede limpio”.

Los días que no se lava el pelo, Escalante asegura que solo utiliza un poco de agua, un activador de rizos y una crema de peinado sin aclarado para hidratar. "Lo aplico todo con las manos porque o meto el peine ni el cepillo nunca en la melena seca”, dice con firmeza. Para terminar lanza con consejo a todas las personas que quieran cuidar su melena con independencia de si esta es lisa o rizada. “Atención a un error que se suele cometer de forma habitual, y que afecta a todos los tipos de cabellos, lisos y rizados: no hay que frotar toda la melena”, comenta. “Hay que lavar el cuero cabelludo, pero el resto no necesita ser manipulado en exceso, ya que lo que se consigue es abrir la fibra y estropearla”, termina. Gracias a los consejos de la experta ya sabemos cómo cuidar nuestra melena y lucir un pedazo hidratado y brillante. ¿Has apuntado las pautas?