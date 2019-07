Bárbara Acosta: "La cerámica me conecta a la tierra"

"Lo plasmo en papel o directamente con el barro. Muchas veces me pongo con el barro y veo a ver qué sale, a ver hacia donde me va llevando esa pieza". Lo explica como si fuera sencillo pero no lo es. La cerámica está de moda, ya que no solo reina en las mesas de los restaurantes con estrella Michelin, también en museos, galerías y hasta en las redes sociales. Y Bárbara Acosta lo sabe de primera mano. Viene de una familia que se ha dedicado por completo a la creatividad y el diseño. Fundadores de la reconocida firma de bolsos Acosta, con más de siete décadas a sus espaldas fabricando artesanalmente bolsos de calidad. Ella ha seguido con ese amor por lo artesanal y ahora lo ha unido a la cerámica, su gran pasión en este momento. ¿Pero quieres saber que hay detrás de una artesana en pleno 2019? ¡No te pierdas la entrevista con Bárbara!

¿Cómo surge su pasión por la cerámica?

He tenido interés por muchos medios creativos, empecé con la cerámica en un momento que tenía más tiempo libre y me encanto desde el primer momento, me sentí muy cómoda con ello y creé una línea de cerámica. Me imagino que mi trayectoria anterior me ayudó, vengo del mundo de la moda y esto me ayudó a saber que tipo de piezas y que estilo me apetecía transmitir. Me gusta crear con las manos, me sigo entusiasmando cuando voy a sacar las piezas del horno y ver cómo han quedado. Es un trabajo que conlleva muchos procesos y me encanta ver la transformación, disfruto del proceso y me encanta ver que las piezas sean objetos que las personas utilicen en su día a día.

¿Qué significa para usted la cerámica?

Crear algo desde un trozo de barro con las manos y que vaya transformándose en un objeto todavía me parece algo maravilloso e increíble. La cerámica me conecta a la tierra.

¿En qué consiste su día a día en el estudio?

Me paso casi todo el día en el taller, realizando piezas, esmaltando etc.. Cuando no estoy realizando las piezas de los encargos, estoy pensando en nuevas piezas o probando con distintas fórmulas de esmaltes para ir desarrollando otros colores y formas. Siempre dejo un tiempo para hacer trabajo de oficina, fotos para la web y redes sociales. Tiempo para pensar y dibujar nuevas piezas.