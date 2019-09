Cristina Saavedra estalla en Instagram contra los que critican su moreno

¿El motivo de la avalancha de críticas? Su tono de piel moreno. Un tema que ya le ha perseguido en el pasado y que la tiene más que cansada. "Me aburrís mucho los que preguntáis por nuestro color de piel (amplío a mis hermanos y sobrinos). ¿Habéis oído hablar de los genes? Coño, qué pesados sois", publicó. "Hostias, es que aburre", insistió en la descripción que acompaña la fotografía.

Cristina Saavedra quiso despedirse de sus vacaciones antes de la temida vuelta al trabajo y para ello utilizó una fotografía en la que aparece tumbada en la orilla del mar, desnuda, en un paraje idílico. "Pues ya estaría... O no", escribió para acompañar la imagen.

"Me acribilláis con insultos porque a 1 de septiembre mi piel es oscura y aún no sé muy bien por qué", continuó escribiendo en su cuenta oficial en Twitter. "A nadie amaré más que a mi padre, que me dejó este color", escribió. Hacéoslo mirar", continuó junto a comentarios como "qué harta".