El vestido lencero más sexy lo tiene Andrea Rueda y es de Asos

¡Basta ya! No puede ser que cada vez que abramos Instagram nos creen una necesidad nueva. Y ese es el caso de Andrea Rueda y su bestfriend, Mery Turiel. Cada camiseta, vestido, falda o incluso, plato que usan, lo queremos para nosotras. Y no somos las únicas. Pero no solo nos gustan por su estilo de vestir, si no por la personalidad con la que llevan cada prenda. Mujeres que pisan fuerte, seguras de si misma, de esas que se apoyan entre sí, y dicen lo guapa que va la otra. Porque en eso consiste la amistad, la hermandad y así tendrías que ser las relaciones entre todas las mujeres. Y que bonito será el día que esto no nos sorprenda para bien. ¡Viva por ellas!