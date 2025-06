El equipo español cuyos colores volverá a defender Sergio Canales

Aunque Sergio Canales tiene contrato con Rayados de Monterrey hasta junio de 2026, en el Racing de Santander, que disputará el playoff de ascenso a Primera División, no tienen ninguna duda de que el centrocampista de 34 años volverá a defender sus colores. Así lo ha reconocido Manolo Higuera, su presidente, en la última entrevista que ha concedido.

Preguntado por Sergio Canales en la Cadena SER, el presidente del Racing de Santander señaló: “Los números con Sergio Canales nos cuadran siempre. Tengo relación personal con él desde hace mucho tiempo y estamos en contacto. Hoy mismo hemos cruzado mensajes, nos hemos chateado y lo único que puedo hacer es trasladar lo que él me ha transmitido desde siempre, que su ilusión es volver a jugar en el Racing y que no es ningún problema estar en Segunda o en Primera División. Como su ilusión también es la mía, pues estoy seguro que en el corto plazo Sergio Canales volverá a vestir la camiseta del Racing”.

El guiño de Sergio Canales al Racing de Santander

Cabe señalar que el pasado mes de noviembre fue el propio Sergio Canales el que declaró que le gustaría volver a jugar en España, lanzando entonces un guiño tanto al Betis como al Racing de Santander. “A día de hoy me veo aquí, por el respeto y el cariño que me han mostrado tanto la afición como el Monterrey, pero sí que me gustaría volver a España a jugar si cuando llegue el momento. ¿El Betis? No cierro esa puerta, y tampoco la del Racing. Son los dos equipos con los que más me identifico”, afirmó el cántabro en una entrevista para el diario AS.