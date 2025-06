Se les pide a los jardineros que dejen de plantar hortensias debido al asesino silencioso

Los amantes de la jardinería saben que el verano es sinónimo de lo bonito, el color y la plenitud. Sin embargo, una advertencia reciente está cambiando el paisaje de muchos jardines. Algunas especies que antes llenaban de vida patios y balcones ahora se están marchitando sin remedio. Una de ellas, la hortensia. ¿La razón? Un cambio silencioso pero devastador en las condiciones climáticas que antes las sostenían.

Una de las más afectadas es una flor popular, conocida por su elegancia y colores vibrantes. Pero ahora, cultivar esta planta puede suponer más frustración que satisfacción.

Las señales de que tu hortensia está sufriendos

El error silencioso que podría arruinar tu jardín en los próximos veranos Unsplash

Las hojas crujientes, los bordes quemados, el color apagado y los tallos vencidos son solo algunos de los indicios. Aunque el riego constante parecía ser suficiente, ya no lo es. Según expertos en jardinería, los veranos actuales son más agresivos y secos, lo que provoca un estrés extremo en plantas que antes se adaptaban sin problemas.

"Perdí casi el 70% de mi colección durante las olas de calor de 2022, a pesar de regarlas a diario. El clima ya no las acompaña", explica Peter Langford, propietario de un vivero especializado en flores ornamentales en el sur de Inglaterra. "Simplemente ya no tiene sentido plantar hortensias en estas condiciones."

Por qué las hortensias ya no resisten como antes

Esta especie, originaria de zonas húmedas y templadas, depende en gran medida de la humedad ambiental y del riego constante. Pero con las olas de calor, las sequías prolongadas y los suelos más secos, las hortensias están mostrando signos claros de debilitamiento incluso en regiones donde históricamente prosperaban.

Langford señala que muchas personas siguen plantándolas sin saber que están condenadas a sufrir. "No es que no se puedan tener, pero hay que repensar su ubicación y reducir las expectativas. Ya no florecen como antes."

Qué plantar en su lugar para no perder belleza ni color

Si quieres que tu jardín siga siendo un refugio estético sin exigir un sistema de riego constante, existen alternativas ideales: la lavanda o el romero son opciones resistentes y llamativas. Estas plantas no solo toleran mejor la sequía, sino que también aportan estructura, color y aromas únicos.

Además, muchas de ellas atraen a polinizadores, lo que mejora la biodiversidad de tu jardín y su salud general.