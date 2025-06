Cada vez hay más propietarios que deciden dejar sus viviendas vacías de forma permanente: el 40% llevan más de cinco años deshabitadas

A estas alturas de la crisis de vivienda ya ha quedado bastante claro que el problema radica en una demanda creciente y una oferta menguante. No hay suficientes casas para todas las personas que quieren comprar y alquilar, un desajuste que ha disparado los precios a máximos históricos. Paradójicamente, la vivienda vacía muestra una tendencia preocupante: un 3% de los propietarios en España afirman tener alguna vivienda vacía. Además, del total de casas deshabitadas, 4 de cada 10 (38%) llevan vacías más de cinco años, lo que supone un aumento de tres puntos porcentuales en un año, según datos de Fotocasa. Si estos inmuebles saliesen al mercado, principalmente del alquiler, a priori podrían ayudar a cerrar la brecha entre oferta y demanda, pero su impacto sería muy limitado, reconoce el portal inmobiliario.

"Es fundamental que el parque de vivienda vacía se reactive y pueda incorporarse al mercado, ya sea en venta o en alquiler, porque tenemos una ratio de vivienda por ciudadano mucho menor al de Europa", señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Sin embargo, la mayoría de estas viviendas vacías no están en condiciones óptimas para ser habitadas: presentan malos estados de conservación o requieren reformas importantes que, en muchos casos, no pueden ser asumidas por sus propietarios. Además, muchas no están situadas en grandes ciudades o en sus áreas metropolitanas, donde el acceso a la vivienda es más crítico, sino que se sitúan en zonas rurales o en localidades con poca prensión sobre la vivienda.

Pese a ello, cabe destacar que España, Andalucía es la comunidad donde el porcentaje de propietarios de viviendas vacías es superior, alcanzando un 2,5% del total, seguida de Madrid (2,1%) -una de las regiones más tensionadas- y la Comunidad Valenciana (2%). En cambio, Cataluña, otra de las regiones con mayor problema de vivienda, es la autonomía con un menor porcentaje de propietarios que declaran tener un inmueble sin uso (1,7%).

Perfil del propietario de una vivienda vacía

El perfil del propietario con algún inmueble vacío es en su mayoría hombres (53%) con una edad media de 53 años (de hecho, más de la mitad se ubican en la franja de edad más avanzada, entre los 55 y los 75 años). Predominan también los propietarios de clases medias-altas. Además, un tercio de los propietarios de vivienda vacía vive con pareja e hijos, mientras que una cuarta parte viven solos y un 23% residen en pareja, pero sin hijos. El 69% viven en un inmueble de su propiedad y tres cuartas partes de los encuestados tienen dos o más viviendas en posesión. En concreto, entre quienes solo poseen una vivienda, apenas el 1% tiene un piso vacío. Sin embargo, la cifra sube al 6% entre los propietarios de dos viviendas y se dispara hasta el 26% entre aquellos que tienen tres o más viviendas y admiten tener algún inmueble vacío con tres o más.