Algo está cambiando y las marcas son conscientes de ellos. Un ejemplo claro es el anuncio más esperado del verano. "Llevamos 10 años explicando diferentes historias, y ha llegado el momento de explicar la suya. Este verano, protagonista solo hay uno: el Mediterráneo". De esta forma arranca la nueva campaña veraniega de Estrella Damm, con la que pretende sensibilizar sobre la importancia que tiene preservar el mar que baña nuestras costas del levante y evitar el cambio climático.

El anuncio de la cervecera apuesta por la sostenibilidad como eje principal, aunque este factor se sostiene con las decisiones estratégicas de la compañía. Así, la firma relata cómo trabaja actualmente para eliminar todas las anillas de plástico que unen las latas por otras de cartón 100% biodegradable. Ésta es sólo una de las decenas de acciones que se han decidido a impulsar para proteger el medio ambiente. Hace años que Estrella Damm elabora su cerveza con ingredientes de proximidad, utiliza solo energía verde, potencia los envases reciclables o usa cartón de bosques gestionados responsablemente. En 1999, obtuvo la primera certificación ISO 14001 en nuestro país –norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA) para la identificación, priorización y gestión los riesgos ambientales–, calificación que ha mantenido hasta hoy.

Otra marca que busca concienciar en los últimos meses es BRITA, que ha llevado a cabo muchas campañas de concienciación para mantener nuestros mares y el medioambiente libre de residuos plásticos. Nos hacen conscientes de los pequeños gestos que a diario podemos llevar a cabo para contribuir a mejorar la situación, hasta que llegue el día que el plástico deje de tener presencia en nuestro ecosistema. Y gracias a que España está reconocido como uno de los países europeos que cuenta con un agua de red de excelente calidad, segura y saludable, podemos incluir el hábito del consumo de agua de grifo, evitando así la acumulación de botellas de plástico. Porque los filtros BRITA MAXTRA pueden filtrar muchos litros de agua que, de otro modo, comprarías embotellada.

Por otro lado, tenemos a KIKO Milano Green, que tras el éxito que tuvo con su lanzamiento en el 2018, vuelve para quedarse con nuevas formulaciones. La línea eco-friendly, formulada con un 90% de ingredientes naturales, incluye productos para el cuidado de la piel, maquillaje y accesorios, para un look que hace sentir tan bien como sienta. El poder de ingredientes orgánicos como el aceite de jojoba, la manteca de karité y el aceite de argán, nutre y enriquece la piel, para un look natural, sin sacrificar el rendimiento de los productos. El packaging de cada uno de ellos es reciclado y reciclable, para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente.

Love Beauty and Planet nace con la intención de potenciar el cuidado de nuestro cuerpo a la vez que se es respetuoso con el planeta. Para ello cuenta con cuatro colecciones de cuidado capilar y coporal hechas con ingredientes completamente naturales y veganos, además de novedosos, como son la flor de mimosa, la manteca de muru muru o el ylang ylang. Además, los productos de esta marca no contienen siliconas, parábenos o colorantes que puedan dañar la piel y el medio ambiente. Utilizando embases de plástico reciclable con el objetivo de no dejar huella en el planeta.