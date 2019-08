Este vestido de Rocío Osorno va a ser el más sexy de la temporada

Conna Walker es la artífice de House of CB. Con tan solo 17 años ya tenía en mente todo lo que quería conseguir y decidió empezar a través de Internet. Y se ha convertido en una de las marcas favoritas de las influencers españolas. No solo por sus bonitos diseños, si no por el tipazo que hacen cada uno de sus vestidos. Los ángeles, Las Vegas, Miami, Nueva York, Atlanta, Australia y, por fin, ha llegado a España. Todo su constante crecimiento se lo debe a todas las celebridades y seguidoras que han ido compartiendo en Instagram sus outfits de la marca. Y Rocío Osorno es una de ellas.