¿A qué sabe la cocina japonesa?

Cuando Ferran Adrià viajó a Japón en 2002 llevaba los ojos bien abiertos, tan atentos que, al final, confesó que, antes de ir al país del arroz y el pescado crudo, no conocía la cocina nipona más que un 5% de lo que descubrió durante su aventura. Desde entonces, el chef se ha involucrado en el mundo del wasabi para estudiar los productos, técnicas y elaboraciones que hacen que Japón tenga «la gastronomía más importante del mundo», dijo una vez Adrià. Tal fue su pasión por este descubrimiento que, en 2015, recibió la Orden del Sol Naciente, una orden japonesa que el emperador Meiji estableció en 1875 y que se otorga a aquellos, sean ciudadanos nipones o extranjeros, que hayan alcanzado logros a nivel internacional en cuanto a la promoción de la cultura y las relaciones internacionales del país asiático.

Este acercamiento que Adrià hizo posible entre la cultura gastronómica española y la japonesa no solo se demostró con la insignia de rayos dorados, sino que continúa con un nuevo proyecto del chef catalán: impartirá el próximo 28 de enero una clase magistral ante más de 700 personas en el Teatro Real a través de la cocina japonesa como tema central. La ópera no es lo suyo, pero sí lo son los fogones, y por ello el creador de El Bulli los volverá a encender de la mano de Telefónica. Aquellos que no podrán estar entre el público no tendrán problemas para seguir las lecciones de uno de los mejores cocineros del mundo: la plataforma Movistar Likes –una iniciativa que lanzó Telefónica en 2017 y por la que millones de clientes de la compañía tienen acceso a este tipo de planes únicos– retransmitirá la clase magistral en streaming a través de su página web (https://likes.movistar.es), así como a través de su página de Facebook oficial. ¿Cambia el sabor si en vez de tenedor utilizamos palillos? Esta es una de las ideas que Adrià planteará tanto a quienes estén en las butacas del Teatro Real como a aquellos que estén en el sofá de su casa.

A esta reflexión en la cocina se unen otros temas que el chef también abordará desde su amplia experiencia: la cocina occidental y de vanguardia ha experimentado, desde la introducción de la cocina japonesa en España, varios cambios que se han materializado en un «boom» de restaurantes dedicados al sushi. Según explicó Adrià cuando recibió la Orden del Sol Naciente, existen nexos entre la gastronomía española y la nipona: «un buen frito andaluz y una tempura son primos hermanos», confesó. Además, la alta cifra (70.000 millones aproximadamente) en productos de alimentación que exporta Japón «es una buena referencia para aprender de ellos», dijo el chef.