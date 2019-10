AÜRT, la magia de la cocina en el 'lobby' de un hotel

El espacio, para tan solo 15 comensales, hace que toda la experiencia sea mucho más íntima. "Prefiero la sencillez reflexionada a la complejidad forzada" es la frase que sintetiza la ideología del restaurante, una cocina natural y nítida de técnica eficaz e ingredientes escogidos.

"No entendemos la alta gastronomía sin ser una gran familia, aquí no hay gritos ni mal ambiente, aunque eso no quita que seamos muy auotoexigentes. No tenemos los tics de la alta cocina, con gritos y mal ambiente", dice Artur Martínez. Su secreto es ser como una gran familia, como esos vestuarios de fútbol que tan bien funcionan. No solo el tiempo que pasan juntos dentro de la cocina, si no también esos afterworks que tanto equipo hacen. Y sin duda, esa es su clave del éxito.