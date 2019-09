El miércoles, mientras me dirigía a La Bonita, en Metro Madrid leí un fragmento (de esos panfletos literarios adheridos a alguna de las paredes de los vagones) que titulaba “Estoy en la tristeza”. Con un ojo no descuidaba las paradas que hacía el vagón (por cierto, adoro ir en Metro), para no despistarme y llegar a tiempo a Rosario Pino, 15 a la reinauguración de La Bonita; con el otro leía aquello que tanta curiosidad me había despertado: “Estoy en la tristeza, que es un tiempo y un espacio y un alma devorada por otra alma fantasma que no ha sido. Nada ni nadie duele en la tristeza, mientras los lentos días se dilatan y sus reinos de páramos sombríos” (de Julio Martínez Mesanza).

Entretanto empecé a pensar en la tristeza, algo que todos hemos debido de sentir en algún momento. Y concluía que aquellas palabras trataban de identificar un sentimiento tan sumamente universal que hasta en ocasiones podía vulgarizarse. La tristeza se ha convertido en una herramienta de marketing para vendernos, a cambio, la “felicidad”, ese bien tan cotizado, de cuya existencia funcional podríamos hasta dudar. Cual deber y derecho de cualquier ciudadanos de Occidente, la felicidad es algo que nos merecemos por el simple hecho de existir, y, por tanto, exigimos vivirla. Bien sea con un libro de autoayuda de algún coach, psicólogo o divulgador (‘El Viaje a la Felicidad’ de Punset) o a través de una Coca-Cola, ¿por qué no? Ya que estamos en espacio de vinos, siempre he afirmado aquello de que una copa de vino nos servía para ahogar nuestras penas para flotar con las alegrías. Y en estos momento me inspira un Godello: CICLOHOME GODELLO 2016, de Ribeiro. Una edición limitada de que no llega a las 4 mil botella (3.995, exactamente). Es un vino de terroir, único y especial. Durante 18 meses ha tenido una crianza sobre lías en depósito, lo que le aporta diferenciación y complejidad. Es delicado, elegante, sabroso y especiado. Y hace la tristeza más llevadera.

Y es que, el pasado miércoles, como os contaba, tuvo lugar la reinauguración de LA BONITA (sí, ese sitio que os recomendaba para “un día de perros” hace 4 viernes en este mismo espacio); y yo no sé qué tiene ese sitio, pero, casualidades de la vida, cada vez que voy, la tristeza es algo que me acompaña.