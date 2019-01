Ana Duato habla por primera vez de la relación entre Aitana y su hijo, Miguel Bernardeau

Son muchos los que ha opinado de la relación entre Aitana y Miguel Bernardeau, sin embargo todavía faltaba alguien muy importante por hacerlo: ni más ni menos que la madre del novio, Ana Duato.

La veterana actriz no se ha querido perder el desfile de Pedro del Hierro, donde Chance tenido la oportunidad de hablar con ella. Ana no solo ha confirmado que Aitana y Miguel so novios, sino que da su total beneplácito a la relación y solo tiene palabras de cariño y apoyo con la cantante, es decir, su nuera.

- ¿Apoyando la moda española verdad?

- Sí, como siempre.

- ¿Qué es lo que más te gusta de Pedro del Hierro?

- Su estilo como siempre, además Merche va a llevar un mono precioso de Pedro del Hierro.

- ¿Qué prenda nunca falta en tu armario?

- Un vaquero siempre, una camisa blanca que Pedro tiene preciosas y unas botas cómodas para pasear.

- ¿Eres muy coqueta?

- Yo no me considero muy coqueta, pero en eventos como estos que están llenos de tanta elegancia y tantos diseñadores pues si un poco coqueta.

- ¿A la hora de vestir te dejas aconsejar por tu marido?

- Hombre siempre influye si tus seres queridos te dicen estas más guapa o más fea, Miguel me suele decir lo guapa que voy.

-¿Cómo van los rodajes?

- Muy intensos, vais a ver la temporada en marzo, siempre es intenso por qué rodamos en periodos cortos.

- ¿Qué te parece la novia que tiene tu hijo?

- Tienen que contestar ellos, Aitana es divina no se puede decir otra cosa, me encanta.

- ¿A tu hijo lo ves feliz?

- Mi hijo está feliz, por su momento profesional y personal.