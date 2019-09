Greta Thunberg y el discurso de la joven de 16 años que se ha vuelto viral

El mundo está enfermo por nuestra culpa y los cambios que hemos ocasionado en él lo van a sufrir las generaciones venideras. Éste es el resumen superficial que ha desarrollado de manera intensa y sensata la activista de 16 años Greta Thunberg en la ONU.

El vídeo se ha vuelto viral y todo el mundo lo comparte en sus redes sociales intentando llegar a los corazones de las personas y, sobre todo, de los políticos. Ellos son quienes tienen la sartén cogida por el mango para poder cambiar las cosas.

Aunque, por supuesto, cada uno tiene el poder de con su vida dar un giro y ser más sostenible, reducir la contaminación, etc. Lo que ha hecho esta chica sueca es dar un discurso donde la emoción de desbordaba en su voz y en sus ojos diciendo las siguientes palabras: "Todo está mal. Yo no debería estar aquí, debería estar en la escuela al otro lado del océano", ha señalado la joven activista. "Me habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestras palabras vacías y, aun así, soy una de las afortunadas", ha añadido.

Greta añade todo lo que ha dejado el ser humano para las nuevas generaciones, la preocupación por la crisis económica, cuando estamos dejando un planeta enfermo de difícil solución. Tenemos que empezar a tomar medidas para que las futuras generaciones, el mundo animal y vegetal pueda disfrutar de este planeta Tierra que tanto nos da y tanto quitamos.

Puedes ver el discurso completo en YouTube, merece la pena.