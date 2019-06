La polémica entre Kate Middleton y la Reina Letizia

Si ayer hablábamos de todos los detalles del look de la Reina Letizia, hoy nos hacemos eco de la polémica que hay en Inglaterra. ¿Mala relación o descuido? Por qué no le hizo Kate Middleton la reverencia a la Reina Letizia. ¿De donde vino la polémica? A raíz de un vídeo que recorre internet, se comenta que la relación entre la monarca española y la esposa del príncipe Guillermo no es tan cordial como se cree. De hecho, más de uno afirma que Kate Middleton habría cometido una falta de protocolo y un desplante que rozaría lo maleducado.