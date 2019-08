La reina Letizia y su mono largo de Mango de 49,99 euros

¿Quién no ha ido a ver aún la película de El Rey León? Pues está claro que a la Reina Sofía le ha encantado, porque ayer repitió tarde de chicas pero esta vez junto a Letizia y sus nietas Leonor y Sofía, después que el miércoles llevará a sus nietas mayores, Victoria Federica e Irene. Pero eso no es lo que más nos ha sorprendido, si no el segundo lookazo que se marcó ayer la Reina Letizia, pero esta vez en clave low cost.

Si por la mañana vimos a Letizia visitando el Club Náutico junto al rey Felipe y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, con un vestido camisero blanco bordado de Adolfo Domínguez que actualmente está en rebajas, por la tarde nos sorprendió con su versión más casual.