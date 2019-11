Lucía Bárcena , que ya se ha hecho con las botas cowboy que han conquistado a las influencers y con el gorro de Brownie que todas han llevado ya , nos ha enamorado con un total look de Zara en clave vintage . La influencer ha apostado por unos jeans wide leg de tiro alto y un jersey de ochos y volantes . Pese a que todo esto proviene del buque insignia de Inditex , tenemos una buena noticia: todavía está disponible online .

Por su lado, los pantalones, son más sixties que los slouchy o los paper bag que este año veremos por todos lados. Su pernera ancha y y su largo pronunciado los hace especialmente originales. Son unos jeans de tiro alto con efecto lavado, bolsillos delanteros y de doble vivo en espalda, detalle de pinzas en la parte delantera y cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Si has pensado en meterles el bajo, olvídate. Carece de sentido. Estarías arrebatándole la gracia a la prenda pero por su tiro alto ten por seguro que te sentarán igualmente bien si no los tocas. Están disponibles solo en las tallas 32, 38 y 40 y tienen un precio de 29,95 euros. Date prisa porque se acabarán en menos tiempo del que podamos creer. Además ten en cuenta que son unos vaqueros que según cómo combines puedes llevar de día o de noche. Para un look casual o para salir de fiesta. ¡No los dejes escapar! Avisada estás.