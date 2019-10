Este es el gorro de Brownie que se está haciendo viral entre las 'influencers'

De estilo bucket hat , en tonos tierra y de estampado a cuadros , así es el gorro que no deja de repetirse en nuestro feed de Instagram . Una pieza que pertenece a la firma Brownie y que ha logrado conquistar a las que más saben de moda. ¿Lo mejor? Es low cost y puede ser tuyo por tan solo 19, 90 euros . Difícil no añadirlo a nuestra cesta.

Las redes han caído rendidas ante esta pieza que en cuestión de semanas se ha hecho totalmente viral. La instagramer Jenn Muchelas ha sido la última en sumar este gorro a su look, pero la lista es realmente larga, desde Paula Argüelles, hasta Sara Baceiredo o Lucía Barcena. ¿El secreto de tal éxito? La versatilidad, no hay conjunto otoñal que no encaje con él, gracias en gran parte a los tonos tan propios de esta estación, así como a su originalidad, sale de los clásicos diseños que llevamos meses viendo en las calles, como son los de efecto cuero o impermeables.