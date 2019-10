Macarena García ha asistido este fin de semana al Festival de Cine Fantástico de Sitges para presentar su último trabajo "Ventajas de viajar en tren". Un film que se sitúa ya entre los favoritos de la crítica. Con motivo de esta cita, la actriz ha lucido diferentes looks de día y de noche con los que ha podido cautivar a propios y a extraños. Sin embargo, hay uno que nos ha gustado especialmente porque nos ha dado las claves para ir bien vestidas a la oficina estos días.

El frío empieza a hacer de las suyas por las mañanas pero a mediodía nos sobran 'capas'. Así, el look de Macarena García (muy similar al que Penélope Cruz llevó hace solo unos días) no solo es perfecto para esta época del año sino que, además cuenta con dos de las tendencias del momento: la blazer y los pantalones slouchy. Aunque ya te hemos contado de qué seis formas puedes llevar la primera prenda con estilo a la oficina, sabemos que el estilo con el que la ha lucido Macarena García no va a dejar a tus compañeras de despacho indiferentes. Échale un vistazo y toma nota porque a continuación te contamos dónde y a qué precio puedes encontrar cada una de las prendas que lo conforman.