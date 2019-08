La manicura y pedicura que está triunfando este verano es de la que siempre renegaste

Si eres de las que hace años se le ocurrió llevar las uñas blancas, has sido foco de bromas. Las veces que te preguntaban si se te había caído un bote de pintura encima, el típex... Por alguna extraña razón, hace años la manicura o pedicura blanca o, mejor dicho, el color blanco no estaba aceptado para las uñas por la mayoría de la sociedad . Se veía raro, pero lo mismo ocurría con las uñas negras, atribuidas a la comunidad más oscura de tribus urbanas o ciertos estilos de música. Y seguramente era ese color del que renegabas y ahora te ves en el salón de uñas pagando por él. La gente cambia, no te culpes.

Pero en el amor, en la guerra y en las uñas (añadimos), todo vale. Así que este año curiosamente, el color que más se pide tanto en manos como en pies es el blanco.

GLITTER INTERCALADO