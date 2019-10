María Fernández Rubíes y María Pombo han apostado por un botín de piel cowboy en blanco y naranja con tacón bajo. Nos llama la atención que las dos han escogido este zapato como contraste porque a priori no parece combinar en absoluto con sus estilismos, que además son radicalmente distintos. ¿Lo habrán hecho a propósito para que nos fijemos más (si cabe) en su calzado?

Desafortunadamente, los botines de María Pombo y María Fernández Rubíes son un diseño de la temporada pasada de &Other Stories. Tenía un precio de 149 euros pero ya no se encuentra disponible. Pero, ¡qué no cunda el pánico! Sigue leyendo.