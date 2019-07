Meghan Markle de blanco y muy clásica en el bautizo de Archie

Como decíamos, Meghan ha apostado por su versión más clásica con un vestido blanco de cuello redondo y manga francesa de cuerpo ajustado y falda de vuelo. Un look que ha combinado con un tocado al tono de flores de tul y redecilla, sencillos pendientes de brillantes y un recogido como peinado.

Al otro lado, Kate Middleton ha elegido para la ocasión un vestido en color rosa de cuello blusa con lazada, detalles plisados en el escote, cintura marcada y falda recta aunque por el tejido no se ajusta. Un look que sin duda parecía salido de la serie Gossip Girl, propio de su protagonista Blair. ¿No os recuerda? Además ha elegido un complemento muy en tendencia y además muy propio de la protagonista de la serie. Una diadema roja de diseño trenzado, con unos salones en el mismo tono. Esta vez Kate no ha lucido un tocado y le ha dejado el protagonismo a su cuñada.