Mery Turiel lleva ese vestido de invitada que te querrás poner para la próxima boda

La influencer Mery Turiel ha lucido un vestido de color verde menta en Instagram que ha revolucionado las redes sociales porque todo el mundo quiere que sea su próximo look como invitada perfecta.

Es absolutamente perfecto por muchísimos motivos y el primero es que sí, también resulta arriesgado, pero podría ser para aquellas que apuestan y quieren enseñar un poco más, no dejarse llevar por largos midi o por debajo del tobillo y no le importan llevar escotes de lo más arriesgados, tal y como sucede en el caso de Mery.

¿De dónde es esta pieza tan maravillosa? Pues de una marca que se llama House of CB, realmente la pieza no es 'low cost' aunque si lo buscamos para un evento donde normalmente invertirías dinero, sí que puede ser una inversión justa y que merezca la pena hacer. Su precio es de 170 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL.

Y ahora te toca elegir si prefieres o no ser la invitada que arriesga o que apuesta más por algo clásico. Mery Turiel es un referente de estilo y ha apostado por esta pieza tan arriesgada que, si la combinas bien, puede ser una opción elegante aunque no común para lo que estamos acostumbrados a ver en las bodas y en los looks de las invitadas.