A causa del coronavirus, trabajar desde casa se ha hecho cada vez más evidente para muchos profesionales. Se trata de un hecho que ha condicionado nuevas rutinas, horarios diferentes o cambios de indumentaria. Si antes nos pasábamos la noche de antes pensando qué look de oficina ponernos, ahora directamente lo seleccionamos unos minutos antes de colocarnos enfrente del ordenador. Directamente, hemos dejado de lado los códigos de vestimenta con prendas de vestir ejecutivas o arregladas, pero eso no significa que debamos renunciar al estilo dentro de nuestro propio hogar, aunque nadie nos vea.

Los looks de oficina están directamente relacionados con el estado de ánimo, así como con la productividad. Además, dice mucho de nuestra imagen cuando nos conectamos a reuniones o videollamadas, ya sea con la confianza que tenemos con el equipo o clientes. Porque sabemos que cuando trabajamos en remoto tenemos la débil tentación de recurrir directamente al pijama o a la ropa de estar por casa y, si no lo sabias, puede jugar en nuestra contra. Aunque no lo parezca, el hecho de vestirse para la jornada, a pesar de que no te tengas que mover de la misma habitación, ayuda a distinguir entre la vida laboral y la personal, cambiar de chip del día o no confundirnos con el descanso. El truco secreto está en encontrar el equilibrio entre lo más cómodo con aquello que transmite profesionalidad. Sabemos que en ocasiones resulta ser una misión casi imposible, por ello, aquí te compartimos los 5 looks de oficina cómodos que necesitas si teletrabajas.

Look 1

Nada como un conjunto de chándal cómodo, bonito y fabuloso. Ahora, trabajar desde casa sin renunciar al estilo es posible y lo hemos encontrado en Zara. Se trata de una chaqueta al estilo bomber en rosa empolvado que va a juego con un pantalón ajustado y flare, un twin set que combinaremos con un tank top en blanco rebajado de Massimo Dutti. Y para dar un toque más arreglado, nos haremos peinados fáciles y rápidos con un scrunchie bordado que hemos dado en Parfois.

Bomber en rosa, de Zara (26 euros)

Bomber en rosa. Zara

Top blanco, de Massimo Dutti (rebajado a 16 euros)

Top blanco. Massimo Dutti

Pantalones en rosa, de Zara (20 euros)

Pantalones en rosa. Zara

Goma de pelo, de H&M (rebajado a 6 euros)

Goma de pelo. H&M

Look 2

Las que están verdaderamente a la corriente de las tendencias de otoño 2025 no pasarán por desapercibido el siguiente look de teletrabajo. Todo tiene que ver con el color más llevado de la temporada, como es el chocolate, junto con un top básico de Intimissimi y unos pantalones bombachos de H&M. Una propuesta sencilla, cómoda y versátil con la que estarás lista si tienes que salir en cualquier momento. Para elevarlo un poco más, confiaremos en unos pendientes de triple aro que ahora mismo están rebajados en Singularu.

Top en chocolate, de Intimissimi (16 euros)

Top en chocolate. Intimissimi

Pantalón bombacho con falda superpuesta, de H&M (26 euros)

Pantalón bombacho con falda superpuesta. H&M

Pendientes de aro triple, de Singular (rebajados a 25 euros)

Pendientes de aro triple. Singular

Look 3

Ahora bien, las que siempre están cómodas, incluso con vaqueros, están de suerte, puesto que hemos encontrado la combinación más elegante tanto para dentro como fuera de casa. Eso sí, nos aseguraremos de que sean de pernera ancha para beneficiarnos del absoluto confort. Esta vez los hemos seleccionado de tono medio en Pull&Bear, con el que haremos match con una camisa de cuadros con cuello subido y decorada con volantes de la marca sueca (que también está disponible en azul). Para cualquier reunión con un cliente o de gran relevancia, triunfarás con un estilismo de lo más confiado.

Camisa de cuadros, de H&M (29 euros)

Camisa de cuadros. H&M

Vaqueros anchos, de Pull&Bear (36 euros)

Vaqueros anchos. Pull&Bear

Look 4

Sin ninguna duda, para el día a día seleccionaremos una camiseta básica, pero que ahora mismo está en auge, como es el estampado de rayas. Hemos seleccionado este modelo de Eme Studios de lo más original y de efecto 'buena cara' que también conjuntaremos con unas bermudas de pinza y por encima de las rodillas en beige para dar un respiro más formal. Y si tú también eres de aquellas que debes tener una pinza del pelo o un clip a mano para no preocuparse del cabello ni un segundo, hemos dado con estos de la marca sueca que tanto utilizan las mujeres francesas.

Camiseta de rayas, de Eme Studios (55 euros)

Camiseta de rayas. Eme Studios

Bermudas sastre, de H&M (28 euros)

Bermudas sastre. H&M

Pinzas del pelo, de H&M (12 euros)

Pinzas del pelo. H&M

Look 5

Si solamente necesitas una prenda de una sola puesta, aquí hemos encontrado el mono denim y nada ajustado de C&A con el que tendrás libertad de movimiento. De corte recto, relajado y con la incorporación de un cinturón para estilizar la silueta. Pero, si necesitas elevarlo, recurre a unos pendientes discretos y para todos los días, como estos de la firma española PDPAOLA.

Vaquero denim, de C&A (50 euros)

Vaquero denim. C&A

Pendientes de aro, de PDPAOLA (65 euros)

Pendientes de aro. PDPAOLA

Como decíamos, la fusión de trabajar desde casa con looks de oficina fashionistas es totalmente posible. La clave del éxito es fijarnos en los cortes, materiales y patrones de las prendas de vestir para no sentirnos incómodas y ni tener ganas de volver a recurrir al pijama.