5 peinados de invitada caseros, rápidos y fáciles de hacer para verano

Tengamos la relevancia que tengamos en una boda, bautizo o comunión, siempre queremos lucir radiantes en estos días tan especiales. No hablamos solamente de encontrar los looks de invitada perfecta para la temporada de verano 2025, sino también en cuidar nuestro cabello, así como trabajarlo, para que también esté totalmente ready. Hacernos tratamientos intensivos, protegerlo con protectores capilares o no utilizar demasiadas herramientas de calor. Entre estos mismos, también tiene cabida los peinados más rápidos y fáciles de hacer en menos de un minuto.

A estas alturas no es necesario acudir a los salones de belleza cada vez que tengas una cita de gran calibre. Solamente hace falta un poco de aprendizaje y práctica, así como algunos accesorios de pelo que huelan al verano y frescor (como pinzas de flores, coleteros maximalistas u horquillas de colores). Como nosotras mismas nos conocemos como nadie sabremos cómo peinar nuestro cabello para favorecer nuestro rostro, así como enfatizar las facciones. Además, lo importante es que tampoco saldremos demasiado de nuestra zona de confort ni nos sentiremos disfrazadas con un hairstyle que no corresponde a nuestra esencia o gusto. Es decir, para triunfar en cualquier BBC, sabemos cuáles son los peinados caseros, rápidos y fáciles que serán más repetidos esta temporada de verano.

Opción 1: trenzas de raíz

Una alternativa de lo más juvenil con influencia de la década de los 2000 que vuelve con más fuerza que nunca este año. Las trenzas de raíz que se pueden hacer de destinas maneras a lo largo de nuestro cabello, como en un lateral o en los dos e, incluso, en la zona superior. Un añadido con el que podríamos jugar serían con las pinzas pequeñas de diferentes colores o en formas divertidas, como de mariposas.

Peinado para invitadas. @emilisindlev

Opción 2: semirecogido con moño

Los semirecogidos ofrecen un aire sofisticado, pero nos dejan jugar con su versatilidad y capacidad de desenfadarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, dejándonos algunos mechones sueltos o peinarlo sin necesidad de hacer un clean look. Esta vez, nos decantamos por el semirecogido con un moño relajado que no puede sentar mejor con los estilismos de invitada de verano. Fresquito, cómodo y favorecedor.

Peinado de invitada. @mariagdejaime

Opción 3: trenza con accesorios del pelo

Si llevas un atuendo sobrio o sencillo, es hora de jugar con tu melena. Opta por un recogido o semirecogido y diviértete con los accesorios de pelo más románticos o bohemios que tanto se llevan ahora. Entre una multitud de ideas, nos quedamos con una trenza desenfadada adornada con pinzas pequeñas de lazos. Una estrategia fácil, rápida y bonita de solucionar un estilismo más neutro o sin ningún toque que llame la atención.

Peinado de invitada. @marlene_rougier

Opción 4: casquete de crochet o lentejuelas

Uno de los complementos de verano más fuertes son los casquetes de crochet o de lentejuelas que los vemos en todos los sitios: desde en las calles hasta en las playas. ¿Y por qué no llevarlos en bodas, bautizos o comuniones? Un toque original e inesperado que no se suelen llevar en estas citas, pero que consiguen elevar el look en un chasquido de dedos. En Stradivarius los puedes conseguir en distintos diseños o colores.

Peinado de invitada. @mariaffrazao

Opción 5: semirecogido con trenza de espiga

Si quieres trabajar un poco más tu hairstyle, tenemos la idea perfecta: el semirecogido con trenzas de espiga. Es decir, una manera de elevar cualquier look de invitada con un carácter más arreglado y sofisticado, pero que también es factible de hacerlo en nuestra propia casa.

Peinado de invitada. @mireia.lamana

Con estas ideas de peinados para invitadas ahorrarás dinero siendo tu propia manitas para estar radiante en cualquier BBC. Solamente hace falta práctica, constancia y tener paciencia.