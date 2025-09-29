5 looks de oficina perfectos para el entretiempo (y el afterwork)

Hemos dado la bienvenida al otoño y, por consecuencia, al desafío de los looks de oficina. Decimos desafío puesto que nos instalamos en unas semanas de entretiempo, donde las primeras horas del día bajan las temperaturas, más tarde el calor se apodera de nosotros y cuando cae el sol, vuelve el frío. Por ello, nos vemos en la obligación de hacer la técnica del layering (muy en tendencia ahora mismo) o hacer recurso de chaquetas para el otoño a las que tenemos dudas de llevar o no por si son demasiado abrigadas.

Ahora que la mayoría de los compañeros del trabajo han vuelto de vacaciones, también regresamos al afterwork de vez en cuando. En estos momentos surgen los dilemas a la hora de conformar los looks de oficina adecuados tanto al código de vestimenta del ámbito laboral como el toque festivo de después. Sin embargo, no es una misión imposible si tenemos en cuenta una serie de claves que ayudarán a conseguir estilismos versátiles, funcionales y nada desentonados para ninguna ocasión. Por ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos conformado una lista de cinco looks de oficina perfectos para el entretiempo (y el afterwork).

Look 1

Hemos dado con uno de los vestidos más llevados de Zara ahora mismo, como es este de estilo bohemio con encajes y volantes que actualmente está a 40 euros. Lo combinaremos con unas botas moteras en negro de Bosanova, un bolso de tachuelas de Parfois y un brazalete metálico de Steve Madden. Un look de oficina moderno, actual y más rompedor, perfecto para ir a tomar algo con los compañeros de trabajo al terminar la jornada.

Vestido bohemio, de Zara (40 euros)

Vestido bohemio. Zara

Botas moteras, de Bosanova (78 euros)

Botas moteras. Bosanova

Bolso shopper, de Parfois (50 euros)

Bolso shopper. Parfois

Brazalete metálico, de Steve Madden (36 euros)

Brazalete metálico. Steve Madden

Look 2

Las sabias de la moda son conscientes de que no puede faltar este vestido lencero entre semana para convertirse en la empleada del mes más fashionista. Hablamos de uno de los vestidos de Zara más virales en Instagram en negro que volveremos a los 2000 combinándolo con unos vaqueros anchos de Massimo Dutti. Sí, un binomio que pensábamos que no iba a volver, pero que le hemos dado la bienvenida con mucho gusto. Con ello, completaremos el estilismo con unas cuñas con tachuelas de Bosanova (a juego con el bolso de Mango) y unos pendientes de corazones de Pandora.

Vestido lencero, de Zara (50 euros)

Vestido lencero. Zara

Vaqueros anchos, de Massimo Dutii (60 euros)

Vaqueros anchos. Massimo Dutti

Pendientes de corazón, de Pandora (59 euros)

Pendientes de corazón. Pandora

Mules de tacón, de Bosanova (rebajados a 38 euros)

Mules de tacón. Bosanova

Bolso de arandelas, de Mango (40 euros)

Bolso de arandelas. Mango

Look 3

Tenemos el outfit de oficina perfecto para aquellos que no quieren despedirse del verano todavía. Hablamos de un total look en blanco conformado por una blusa de rayas de raya diplomática y unas bermudas, ambos de Mango. Le daremos un toque de color con un bolso de hombro en rojo de Parfois y unas bailarinas a juego decoradas con detalles joya de Flabelus. Versátil, alegre y con motivación para comenzar la jornada.

Blusa de rayas, de Mango (30 euros)

Blusa de rayas. Mango

Bermudas en blanco, de Mango (26 euros)

Bermudas en blanco. Mango

Bolso en rojo, de Parfois (60 euros)

Bolso en rojo. Parfois

Bailarinas en rojo, de Flabelus (235 euros)

Bailarinas en rojo. Flabelus

Look 4

Las que confían en las prendas básicas y atemporales, hemos encontrado los que más en tendencia están ahora mismo. Partiremos de una camiseta blanca que podemos encontrar en Massimo Dutti junto con unos vaqueros rectos de Mango. Lo elevaremos con una chaqueta de efecto ante de H&M, a juego con el bolso de Parfois, un cinturón con tachuelas de la marca catalana y unos mocasines de la firma de Inditex. Fácil de replicar y cómodo para cualquier oficina.

Camiseta básica, de Massimo Dutti (26 euros)

Camiseta básica. Massimo Dutti

Chaqueta de efecto ante, de H&M (55 euros)

Chaqueta de efecto ante. H&M

Vaqueros rectos, de Mango (30 euros)

Vaqueros rectos. Mango

Cinturón de tachuelas, de Mango (36 euros)

Cinturón de tachuelas. Mango

Bolso de efecto ante, de Parfois (26 euros)

Bolso de efecto ante. Parfois

Náuticos, de Massimo Dutti (90 euros)

Náuticos. Massimo Dutti

Look 5

Por último, nos uniremos al estilo bohemio con una camiseta básica en negro de H&M y una falda fluida de estampado de cuadros rebajada de Massimo Dutti. Junto con todo ello, comenzaremos con los accesorios, como un cinturón ancho de Stradivarius o unas botas cowboy y un bolso de flecos de Lefties. No encontramos un look de oficina más otoñal que este para deslumbrar de lunes a viernes.

Camiseta básica, de H&M (13 euros)

Camiseta básica. H&M

Falda de cuadros, de Massimo Dutti (rebajada a 60 euros)

Falda de cuadros. Massimo Dutti

Cinturón ancho, de Stradivarius (16 euros)

Cinturón ancho. Stradivarius

Botas cowboy, de Lefties (36 euros)

Botas cowboy. Lefties

Bolso de flecos, de Lefties (26 euros)

Bolso de flecos. Lefties

Solamente queremos volver a la oficina este octubre con estos looks perfectos para el entretiempo y con capacidad de adaptarse a un afterwork. Desde el más bohemio hasta el más básico o rompedor, ¿cuál es tu favorito?