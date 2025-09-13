El vestido lencero más buscado de Zara ha llegado al armario de Amelia Bono y así es cómo lo combina

Las fórmulas para sacar partido a las prendas están desafiando los códigos de vestimenta. Esta temporada, todo tiene que ver con una en concreto: los vestidos. En vez de llevarlos por sí solos, estamos volviendo a la década de los 2000 con combinaciones nostálgicas que nunca pensábamos que iban a estar presentes de nuevo. Pues bien, tras aficionarnos a llevar faldas por encima de los vaqueros, ahora hemos sustituido esta primera pieza por los vestidos, simulando ser un top. Las editoras de moda lo saben, de la misma manera que Amelia Bono.

Solamente nos ha hecho falta entrar en el perfil de Instagram de Amelia Bono para descubrir una nueva manera de deslumbrar los vestidos para convertirte en la fashionista más creativa. Como decíamos, las calles se están inundando de looks donde los vestidos son los mejores amigos de los vaqueros. Y aunque no sea un match para el agrado de todo el mundo, lo cierto es que está triunfando como nunca. Pero, no es la única fórmula que está acaparando todas las miradas, sino que también los vestidos con camisetas, tanto por encima como por debajo. Si todavía no te imaginas cómo defender esta propuesta, sigue leyendo para descubrir el truco de estilo de Amelia Bono.

Vestido + camiseta: el binomio más triunfador del otoño

La celebridad es consciente de que se está acercando cada vez más el otoño. De hecho, aprovechó el concierto de Manuel Carrasco en Madrid para desempolvar las botas cowboy que pretende seguir luciendo a lo largo de los próximos meses. Y si esta vez las combinó con un look brilli brilli, ahora ha sido toda una moderna para marcar tendencia sobre el asfalto. Ha publicado un vídeo tan característico de los suyos mostrándonos el estilismo con música de los 80 de fondo, junto con un vestido lencero en negro con corte asimétrico y una camiseta a tono con gráficos por encima de esta. De esta manera, no solamente utiliza dicha prenda como su uso principal, sino que también la transforma en una falda. Para completar, ha confiado de joyería del estilo maximalista acabada en dorado y shopper en granate.

El vestido más viral de Zara

Lo que más ha llamado la atención ha sido el vestido lencero más viral de Zara. Desde su lanzamiento este verano, siempre ha estado casi agotado en todas las tallas, así como ha sido la compra estrella de las más sabias de la moda. Dado este fenómeno, la marca española ha sido de lo más sensata lanzándolo en otras tonalidades como mantequilla, chocolate, blanco o bicolor. Aunque se trate de un diseño que inicialmente utilizamos durante los meses de calor, las insiders ya están haciendo de las suyas para encontrar las mejores ideas para seguir defendiéndolo con unos cuantos grados de menos. Especialmente, este modelo de Amelia Bono se encuentra disponible en pocas tallas y cuesta 50 euros.

Vestido lencero, de Zara (50 euros)

Vestido lencero. Zara

Amelia Bono sabe cazar a tiempo las tendencias. Como bien a demostrado, se trata de una alternativa que no se limitará a ser usada hasta que se acabe el calor, sino que será toda una joya durante el entretiempo con propuestas innovadoras y distintivas.