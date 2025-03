Las Adidas Samba son las zapatillas favoritas de Victoria Federica y no se las quita ni para ir al gimnasio

Victoria Federica está de viaje en Sevilla, pero ni aún así falla con su cita diaria con el deporte. Y es ahí donde nos ha dejado claro que no se quita las Adidas Samba ni para ir al gimnasio. De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y la hija de José Bono como buena amante de la moda, lo sabe. Junto a las Gazelle, son las zapatillas de esta primavera 2025 y Victoria Federica nos lo ha dejado claro con este look de deporte.

Sabemos que la hija de la Infanta Elena es toda una fanática de las prendas, accesorios y calzados básicos de fondo de armario. Y cuando decimos que es fanática, queremos decir que confía plenamente en estos ítems para cualquier ocasión o estilismo. Tanto es así que no ha dudado en llevarse sus zapatillas favoritas al gimnasio como ha hecho también en varios programas de 'El Desafío'.

Las zapatillas de Victoria Federica que siguen siendo tendencia

Según las tendencias en calzado 2025, volveremos a confiar en las zapatillas retro que nuestros padres llevaban en su adolescencia. Pues bien, dentro de esta lista de preferencias encontramos las icónicas Adidas Samba que Victoria Federica ha conseguido que identifiquemos con su estilo. Aunque hayamos visto infinidades de estilismos con distintas tonalidades de este modelo, durante el programa de 'El Desafío' ha optado por la combinación clásica de negro y crema que podemos adquirir por 120 euros, y ahora para ir al gym en negras con las rayas blancas.

Victoria Federica en el gimnasio. @vicmabor

Las Adidas Samba son unas zapatillas icónicas de la marca deportiva, así como legendarias del fútbol sala de los años 50. El diseño de Victoria Federica es una versión actualizada del clásico para beneficiarse de su uso diario en todo tipo de vestimentas y ocasiones.