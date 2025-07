Alta costura, alto impacto: 10 estilismos que deslumbraron París

La ciudad de la luz y la moda volvió a brillar con intensidad del 7 al 10 de julio durante la esperada Semana de la Alta Costura. Las grandes casas presentaron sus colecciones otoño-invierno 2025/26, y pudimos disfrutar de modelos como Nieves Álvarez desfilando para Dtephane Rolland.

Pero también las calles se convirtieron en una pasarela donde el street style compitió con los desfiles. Aquí repasamos los 10 estilismos más impactantes que marcaron tendencia y dejaron huella.

1. Todo al rojo de Doja Cat

Schiaparelli abrió la semana de la moda y ya en el primer día tuvimos looks impactantes, desde el controvertido estilismo de Candi B y el cuervo a modo de accesorio, hasta la luminosidad de Dua Lipa. Sin embargo, no podemos negar que el total Look rojo de Doja Cat es inolvidable.

Doja Cat Instagram

La cantante Doja Cat sorprendió a todos con un diseño de Daniel Roseberry que expandió por todo su cuerpo. Para ello dedicó 5 horas para prepararse. Pintando su cuerpo de rojo y añadiendo más de 30.000 cristales de Swarovski. Todo un compromiso con su estilismo.

2. Karol G colección alta costura Shiaparelli

Seguimos con el desfile de Shiaparelli para centrarnos en el estilismo de la cantante colombiana Karol G. Invitada por la firma francesa al desfile lución un vestido de la colección primavera verano 2025 de esta. La luvia deslució un poco el posado ante la prensa. Pero su vestido con escote corazón capturó todas las miradas.

Karol G @karolg Instagram

Un diseño que se centra en destacar la figura de reloj de arena apostando por la feminidad en estado puro. Este diseño de Daniel Roseberru incluía aplicaciones tridimensionales en forma de flores, flecos con cuentas y una larga cola. Un look sensual que encaja a la perfección con la artista.

3. Balenciaga y el adiós de Demna Gvasalia

Demna se despidió de Balenciaga con una colección que viajó del blanco al negro, con trajes sastre sobredimensionados, pieles y bolsos estilo años 40. Naomi Campbell y Kim Kardashian fueron algunas de sus musas en esta despedida cargada de nostalgia.

Naomi Cambel @balenciaga Instagram

El estilismo clásico de Naomi Campbel en negro nos ha enamorado. El vestido palabra de honor. nos recuerda a la época dorada de Hollywoody a los diseños clásicos de la casa Balenciaga. Clase y elegancia como solo Naomi sabe lucir.

4. Penelope Cruz elegancia tweed

La actriz española Penélope Cruz es embajadora de la firma Chanel desde hace años, por lo que no podía faltar en su desfile. Para esta ocasión eligió un conjunto de tweed de pantalón en negro brillante. Un look clásico que cerró una etapa en la maison antes de la llegada de Matthieu Blazy como nuevo director creativo.

Penélope Cruz @chanelofficial Instagram

5. Wang Yibo elegancia en blanco y negro

El actor y cantante de k-pop Wang Yibo acudío al desfile de Chanel sorprendiendo con le pelo rizado tipo “lamp´s Wool” que aporta textura y suaviza el conjunto, aportando un toque desenfadado. El resto del look lo compone una chaqueta de tweed brillante, característica de Chanel, combinada con accesorios sutiles pero impactantes: un broche en forma de golondrina y anillos COCO CRUSH que añaden dimensión sin sobrecargar.

Wang Yibo @chanelofficial Instagram

6. Hunter Schafer y el surrealismo menta-dorado

La actriz de Euphoria fue una de las invitadas más comentadas del desfile de Schiaparelli. Lució un vestido de silueta reloj de arena en tonos menta y dorado, con corte strapless y estructura ceñida al cuerpo. El diseño, firmado por Daniel Roseberry, incluía líneas horizontales bordadas que evocaban la estética retrofuturista de la colección “Regreso al Futuro”. Su peinado recogido y maquillaje minimalista potenciaron la fuerza del conjunto.

Hunter Schafer @schiaparelli- Instagram

7. Naomi Watts y el abrigo escultural de Armani Privé

La actriz australiana apostó En el desfile de Balenciaga por una cazadora cropped abotonada negra en tejido vaquero. Se unía al look una falda midi entallada con vuelo en el bajo y unas botas altas de tacón. Todo en un riguroso negro. Destacó en contraposición con su hija que optó por un minivestido de lunares.

Naomi Watts @naomiwatts Instagram

8. Philippine Leroy-Beaulieu y el chocolate asimétrico

La estrella de Emily in Paris deslumbró con un vestido fruncido en tono chocolate, con escote asimétrico y falda con cola XL. El diseño, firmado por Chanel, jugaba con las proporciones y el movimiento, y fue complementado con gafas espejo estilo cat eye y un recogido elegante. Un estilismo que mezcla madurez y audacia.

Philippine Leroy-Beaulieu @philippineleroybeaulieu Instagram

9. Dua Lipa y el vestido pétalo de arcilla

La cantante británica eligió un diseño blanco con aplicaciones que simulaban pétalos de arcilla, confeccionadas en polímero y micro lentejuelas. El vestido tenía escote en forma de cerradura, hombros amplios y abertura lateral. Un look conceptual que fusiona arte y moda, y que reafirma el estatus de Dua como ícono de estilo.

Dua Lipa @dualipa Instagram

10. Cardi B y el cuervo surrealista

La rapera estadounidense se convirtió en el centro de todas las miradas con un vestido de terciopelo negro, hombreras XXL y flecos blancos que ocultaban los brazos. Pero el verdadero protagonista fue su accesorio: un cuervo vivo posado en su mano enguantada, en referencia a su próximo álbum Am I the Drama?. Un estilismo teatral que encarna el espíritu provocador y surrealista de Schiaparelli. Y que sin duda a generado mucha polémica por el uso de un animal como accesorio.

Cardi B @iamcardib Instagram

La Semana de la Alta Costura en París no solo mostró el talento de los diseñadores, sino también el poder del estilismo como forma de expresión. Desde el surrealismo de Schiaparelli hasta la arquitectura emocional de Margiela, cada look fue una declaración de intenciones. Y tú, ¿cuál de estos estilismos llevarías sin pensarlo?