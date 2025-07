Descubre los 7 vestidos de Parfois que te vas a poner sin parar este verano

Cada verano tengo una regla: encontrar al menos un vestido que me solucione la vida. De esos que te lo pones sin pensar, te ves bien en el espejo y estás lista en 5 minutos. Pues este año Parfois se ha pasado el juego… porque no hay uno, ¡hay un montón! Son bonitos, fresquitos, cómodos y con ese punto estiloso que los hace perfectos para meter en la maleta y olvidarte de los "no sé qué ponerme" en vacaciones.

Lo mejor es que hay para todos los gustos: cortos, largos, estampados, minimalistas, bohemios, con espaldas al aire… vamos, que cuesta elegir solo uno. Estos son los que me tienen obsesionada. Ya verás como tú también caes.

Vestido corto a rayas | El básico con truco

Vestido corto a rayas verdes Parfois

Empezamos con uno de los más fresquitos de la lista. Este vestido corto de rayas verdes es ligero, favorecedor y muy fácil de llevar. Está confeccionado en 100% algodón, con escote redondo, manga corta y un cruce drapeado que se ata a la cintura para marcar silueta sin apretar. Tiene ese aire relajado y estiloso que lo hace perfecto para planes de día, paseos junto al mar o una tarde de terraceo con gafas de sol y bolso de rafia.

Vestido midi estampado vichy – la joyita de estilo retro

Vestido midi estampado vichy Parfois

Este es el típico vestido que parece sacado de una peli romántica de verano. El estampado vichy en rojo es un clásico pero aquí viene con detalles que marcan la diferencia: manga corta con lazadas y aberturas laterales. Si te gusta el estilo femenino y con un punto coqueto, este es el tuyo. Queda ideal con unas alpargatas y una cesta de mimbre.

Vestido largo de punto abierto | El de "nos vemos en el beach club"

Vestido largo punto abierto Parfois

Este vestido derrocha actitud. Largo, en color marrón chocolate y con punto calado, es perfecto para ponértelo encima del bikini y salir directa a tomar algo con vistas al mar. Tiene la espalda al aire y ese toque relajado pero muy estiloso que todas buscamos cuando estamos de vacaciones. Suma gafas grandes, un moño rápido y ya tienes lookazo.

Vestido midi con bordados | Frescura y encanto en cada puntada

Vestido midi con bordados Parfois

Si te gusta el estilo bohemio y natural, este vestido es pura fantasía. Confeccionado en lino y algodón, tiene escote recto, tirantes finos y un corte amplio que cae con ese movimiento ligero que tanto apetece en verano. Lo que lo hace especial son los bordados, que le dan un aire artesanal y delicado. Ideal para días de calor en los que quieres ir cómoda, fresquita y con un punto diferente.

Vestido largo estampado de tirantes | El sexy sin pasarse

Vestido largo estampado Parfois

Este vestido tiene mucho rollazo. El escote en V y la espalda descubierta lo colocan entre los más sensuales de la lista, pero el estampado en marrón chocolate con azul eléctrico lo equilibra y lo hace fácil de llevar. Ideal para planes de noche o una cita improvisada de verano. Si te va ese punto atrevido pero sin ir demasiado arreglada, este es tu vestido.

Vestido largo de tejidos en contraste | Rayas con personalidad

Vestido largo tejidos en contraste Parfois

Este vestido tiene ese equilibrio que tanto cuesta encontrar: es cómodo, tiene caída y además tiene rollo. Largo, sin mangas y con escote redondo, destaca por el contraste de las rayas en tonos burdeos y rosa, que alargan visualmente la figura y aportan un toque diferente. Las tiras laterales permiten ajustarlo a tu gusto, sin perder ese aire suelto y veraniego que apetece en los días de calor.

Vestido largo de lunares | El "sí quiero" del verano

Vestido largo de lunares Parfois

Y cerramos con uno que es un sueño: largo, con vuelo, tirantes ajustables y estampado de lunares. El corte por paneles le da muchísimo movimiento, y al estar hecho 100% de algodón, es tan fresquito como favorecedor. Puedes llevarlo con sandalias planas (o con unas jelly, como lo enseñó Rocío Osorno en sus stories de Instagram) y queda ideal, pero si le sumas un zapato más arreglado, también funciona perfecto para una cena o un evento informal de verano.

Sé que suena a cliché, pero estos vestidos realmente te salvan el verano. Porque cuando hace calor, lo que menos queremos es complicarnos. Solo necesitas uno de estos (o varios, no vamos a juzgar) y unos accesorios básicos para tener el look hecho. Así que ya sabes, ficha tu favorito antes de que vuelen… y prepárate para repetirlo sin parar.