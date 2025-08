Ana Belén deslumbra en Cap Roig con el look escénico más elegante del verano: pantalones de plumas y zapatos Mary Jane plateados

La noche en el Festival de Cap Roig se llenó de emoción, música y estilo gracias a Ana Belén. La artista, que presentó su espectáculo Más de Ana, no solo conquistó con su voz y su presencia arrolladora, sino también con un look que ha dado que hablar por su originalidad y sofisticación. Un estilismo pensado al milímetro para brillar bajo los focos, que demuestra una vez más que el glamour no tiene edad.

El conjunto, completamente blanco, destacaba por su pureza y elegancia. Ana Belén apostó por un dos piezas muy especial: un top de líneas limpias y minimalistas combinado con unos pantalones fluidos rematados con plumas en el bajo, que aportaban movimiento, teatralidad y un guiño festivo que encajaba a la perfección con el espíritu del concierto. Las plumas, que han vuelto con fuerza en las últimas temporadas, se convierten aquí en el detalle estrella del look, aportando textura y sofisticación sin perder comodidad ni frescura.

El look en blanco más elegante del verano

Pero si hay otro detalle que no ha pasado desapercibido han sido los zapatos. Ana Belén eligió unos zapatos Mary Jane en tono plateado, con tacón cómodo y pulsera al empeine, que añadían un toque de brillo y modernidad al conjunto. Este tipo de calzado, de inspiración retro, ha regresado al primer plano de las tendencias y la artista ha sabido incorporarlo con maestría a su estilismo escénico, combinando moda y funcionalidad en un solo gesto.

El look de Ana Belén. @caproigfestival

Este look es una auténtica lección de estilo para mujeres de más de 60 años que no renuncian a verse actuales, elegantes y seguras de sí mismas. Ana Belén demuestra que la sofisticación no está reñida con la comodidad ni con la edad, y que un conjunto blanco puede ser cualquier cosa menos aburrido si se elige con criterio y se cuidan los detalles.

Además, el peinado con ondas suaves y semirrecogidos laterales realzaba aún más ese aire etéreo y natural que envolvió toda su actuación, mientras que el maquillaje discreto ponía el foco en su expresividad y en la potencia de su interpretación.

En una noche marcada por la emoción, la música y el cariño del público, Ana Belén no solo ofreció un viaje vital y musical que tocó el alma de los asistentes, como recogen desde el perfil oficial del Cap Roig Festival, sino que dejó una huella visual que merece ser recordada. Su look es inspiración pura para todas aquellas mujeres que desean vestirse con personalidad, elegancia y un toque de fantasía.