El mono más elegante de agosto lo lleva Ana Belén: así es el look perfecto para mujeres de más de 70

Ana Belén volvió a conquistar Marbella no solo con su voz, sino también con un estilismo impecable que confirma que el estilo no entiende de edades. A sus 74 años, la artista madrileña brilló en el festival Starlite Occident con un mono estampado que es pura inspiración para las mujeres de más de 70 que quieren empezar agosto con elegancia, comodidad y mucha personalidad.

Con este look, Ana Belén vuelve a recordar que el estilo no es cuestión de edad, sino de actitud. Su elección es una guía perfecta para mujeres maduras que quieren vestir bien sin caer en convencionalismos. El mono se convierte así en una pieza esencial de fondo de armario: elegante, fácil de llevar y con ese punto chic que nunca pasa de moda. Y es que si alguien puede enseñarnos cómo envejecer con clase y presencia, esa es Ana Belén. Marbella fue testigo de su talento, su carisma… y de un look que ya quisiéramos muchas para nuestras noches de verano.

Un look que apuesta por la elegancia relajada

Antes de subir al escenario, Ana Belén posó en el backstage acompañada de rostros conocidos como Miguel Poveda o Charo Vega, con un mono sin mangas de estampado animal en tonos neutros. La prenda, fluida y con cinturón ajustado en la cintura, realza la silueta de forma favorecedora sin renunciar a la comodidad. Un acierto total para las noches cálidas de verano en la costa mediterránea.

Ana Belén antes de su concierto en Marbella. Starlite Occident

El look se completa con un peinado natural, rizos sueltos al aire, y un maquillaje discreto que potencia su luminosidad. La actriz y cantante demuestra, una vez más, que la sofisticación no está reñida con la edad, y que apostar por prendas versátiles y con carácter puede ser la clave para acertar en cualquier ocasión.

Ana Belén, símbolo de estilo atemporal

Su aparición en Starlite Occident no solo fue un regreso esperado a los escenarios tras seis años de ausencia, sino también una lección de estilo. Ana Belén no necesita artificios: su presencia impone y su gusto al vestir habla de una mujer segura, con experiencia y con una estética que sigue marcando la pauta.

Este mono, de corte amplio y aire relajado, no solo es ideal para una noche de concierto, sino también para una cena especial o cualquier evento de verano. La clave está en su tejido ligero, su diseño sin complicaciones y su corte favorecedor que estiliza sin apretar. Un comodín en el armario para quienes buscan verse bien sin sacrificar confort.