Ana Boyer arrasa con el kimono estampado más bonito, práctico y favorecedor de la primavera con el que podrás ser la invitada perfecta

Seguro que tú también estás harta, literalmente, de ver propuestas de vestidos de invitada perfecta para tus eventos más especiales que tendrán lugar esta primavera 2023. Y si después de realizar una exhaustiva búsqueda, siempre sin éxito, para dar con la pieza de nuestros sueños que nos proclame la mejor vestida, puede que el último look sofisticado y siguiendo las últimas tendencias de Ana Boyer te solucione en pocos minutos la papeleta. Porque desde que la nueva estación llegó a nuestras vidas, como hemos apuntado con anterioridad, los vestidos más virales que están arrasando en Instagram están dando demasiado de qué hablar: desde el vestido estampado de Zara tan favorecedor que ya ha conquistado a Rocío Osorno y tienes que tener en tu radar de compras de abril hasta el vestido de Mango de Violeta Mangriñán que van a querer las madrileñas para la Feria de Abril porque parece de Alta Costura. Pero, de verdad, aunque no lo parezca, hay mucho vida más allá de estas prendas tan versátiles y que tienen ese deseado efecto tipazo. La última prueba nos la ha dado Ana Boyer en la última publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 292.000 seguidores, y reside, nada más y nada menos, que en el kimono estampado 'made in Spain' más bonito, práctico y favorecedor de la primavera con el que podrás ser la invitada perfecta.

En concreto, el look favorecedor que ha conquistado, sin duda, a la hermana de Tamara Falcó, que también se ha convertido en una de las principales referentes de estilo de nuestro país, pertenece a la colección cápsula PREMIUM de la temporada primavera/verano 2023 que Ana Boyer ha diseñado para la firma Trucco y de la que es embajadora. No es la primera vez que la hija pequeña de Isabel Preysler deslumbra con piezas de esta línea, como cuando fichó el conjunto de Scalpers que ya es viral y está causando furor en Instagram, pero es que este traje de dos piezas con aire japonés que ha mostrado frente a todos sus followers no nos podría haber conquistado más.

Kimono estampado multicolor, de Trucco (150 euros)

Kimono de Trucco. Trucco

Pantalón estampado negro, de Trucco (89,95 euros)

Pantalón de Trucco. Trucco

Porque si estabas buscando una opción diferente que te proclame la invitada perfecta y también la más original en tus eventos más especiales, Ana Boyer te ha dado la clave infalible con el kimono estampado 'made in Spain' más bonito, práctico y favorecedor de la primavera 2023.