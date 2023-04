Las madrileñas que van a la Feria de Abril van a querer copiarle a Violate Mangriñán este vestido de Mango que parece de Alta Costura

'Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria'. Que sí amigas, que solo quedan 6 días para que arranque la Feria de Sevilla, pero para nosotras ya ha empezado la Feria de Abril y las celebrities e influencers lo tienen claro. Porque ahora es el momento de pensar que looks vamos a lucir en Sevilla, ya sea vestida de gitana o no para el ‘alumbrao’ de la portada. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío “. Y ha sido ver este vestido de nueva colección de Mango que ha estrenado Violeta Mangriñán en Madrid y que tenemos claro que va a ser uno de los vestidos estrellas de la Feria para las chicas que no se visten de flamenca. Un vestido que parece de Alta Costura con dos grandes flores 3D y que seguro que podría llevar Victoria Federica, Paula Echevarría o incluso Carmen Lomana en su querida Sevilla.

Porque mientras nosotras seguimos pensando en el look de Aitana o de Amelia Bono de este fin de semana, Violeta Magriñán ha estrenado el vestido perfecto de Mango para las chicas que no se van a vestir de flamenca. Porque tiene dos flores 3D que nos han enamorado, es cortito, y además lo podemos llevar con sandalias o alpargatas. Porque si los vestidos de tul son tendencia, este de vestido de nueva colección de Mango es todo lo que pedíamos para la Feria de Abril si no tenemos traje de flamenca.

Vestido bicolor maxi flores, de Mango (150 euros)

Un vestido de nueva colección de Mango confeccionado en Marruecos, palabra de honor bicolor y con dos maxi flores 3D, entallado y con tejido satinado. Una opción perfecta si vas a la Feria de Abril y aún no tienes el vestido.