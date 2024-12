Ayuso se ha ido al pueblo a pasar la Navidad con la cazadora de pelo más tendencia de diciembre

Mañana es Nochebuena, y pasado Navidad. Y los políticos también se han ido de vacaciones, como Isabel Díaz Ayuso que nos ha dejado esta fotografía en su cuenta de Instagram con un look muy comfy para disfrutar de estos días de desconexión y familia. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a hacer gala del amor que siente por el pueblo de su padre, Sotillo de la Adrada, en la provincia de Ávila. "Bendito pueblo", pone Ayuso junto a esta fotografía en la que nosotras solo nos hemos fijado en su estilismo.

Porque si los abrigos de pelo son tendencia este invierno, ahora que ya lo hemos empezado, esta cazadora de pelo corto en tono claro que Ayuso se ha llevado al pueblo, es todo lo que nosotras necesitamos meter en nuestra maleta de Navidad. Es calentita, cómoda, y en tendencia. No se puede pedir más. Te guste o no, los abrigos de pelo son los más llevados durante este invierno 2024/25. Son calentitos, sientan bien, son cómodos... ¿Qué más podemos pedir? Se trata de un ítem que no está hecho para el gusto de todo el mundo, pero la realidad es que tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de ocasiones o estilos, según el resultado que quieras conseguir. Y Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro.

Si en la Puerta del Sol nos dejó un look de lo más navideño con jersey rojo y falda verde, ahora ya en el pueblo ha sacado su lado más casual con esta cazadora de pelo.