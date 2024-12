Ayuso deslumbra en la cena de Navidad del PP con el vestido rojo que nunca falla y botas muy altas

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido esta noche en la invitada perfecta de la cena de Navidad del PP con vestido rojo fruncido a la cintura y botas negras altas. Porque si hay una tonalidad que no falla en estas fiestas, es esta. "No hay pan para tanto chorizo". Así lo ha expresado Isabel Díaz Ayuso durante la cena de Navidad del PP celebrada este lunes en el Palacio del Negralejo, a la que ha acudido todo el equipo de Gobierno de la presidenta del PP de Madrid y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo y la secretaria general, Cuca Gamarra. Y obviamente, nosotras nos teníamos que fijar como hacemos a diario, en los looks de Ayuso, y más en esta noche tan especial.

Porque si ayer era Tamara Falcó la que elegía un vestido rojo para ser la anfitriona perfecta, esta noche ha sido Isabel Díaz Ayuso. Si el rojo siempre va asociado a la Navidad, este vestido de Ayuso es perfecto para todas nuestras comidas y cenas navideñas, ya sean de empresa, con amigos o familia, porque es elegante y estiliza. El rojo es el color de las fiestas por excelencia y, además, también el más favorecedor, y la política madrileña nos lo ha dejado claro, siendo además uno de sus colores favoritos como le pasa a la Reina Letizia.

CENA DE NAVIDAD DEL PP Fernando Villar Agencia EFE

Un vestido rojo de manga larga que Ayuso ha combinado con su melena rizada recogida en una coleta baja, y botas altas negras, porque no está reñido ir elegante, con ir cómoda.