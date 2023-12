Begoña Gómez y su look de mujer orgullosa; presumiendo de piernas y con las botas altas en tendencia

Begoña Gómez no podía faltar en esta mañana de lo más especial, y ahí ha estado, acaparando todas las miradas con su estilismo de altura. El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha albergado esta mañana la presentación de ‘Tierra firme’. El que ya es el segundo libro de Pedro Sánchez hace un repaso por la gestión por parte del Gobierno de los últimos cuatro años de legislatura. Y aunque salió a la venta el pasado 4 de diciembre, ha sido esta mañana cuando se ha presentado ante los medios de comunicación con Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero como conductores del evento. Pero obviamente, nuestras miradas se han ido a la mujer del presidente, Begoña Gómez que ha vuelto a dar una lección de estilo sin salirse de sus looks más ejecutiva pero con un toque de lo más sexy presumiendo de piernas.

Y es que para esta mañana de lunes en Madrid, Begoña Gómez ha optado por lucir un traje en color tierra, como guiño al nombre del libro de su marido, que ha combinado con una camisa verde. Pero no era un traje normal, si no que 'la primera dama española' se ha olvidado de los pantalones por esta falda con abotonadura que ha dejado a la vista sus piernas y unas botas altas de lo más en tendencia. Un look de lo más estiloso que es perfecto para ir a la oficina este invierno 2024.

Presentación del libro Tierra Firme JUAN CARLOS HIDALGO EFE

Begoña Gómez ya ha demostrado en varias ocasiones ser seguidora de las tendencias, pues siempre acude a eventos con estilismos que respiran moda. Además, en la edición de febrero de MBFWM, la vimos en el front row de la diseñadora Teresa Helbig junto a su marido, Pedro Sánchez. Mostrando así su apoyo a la moda española.