Los botines negros de tacón sensato de Isabel Díaz Ayuso son los que vamos a llevar con traje a la oficina todo el invierno

Fin del viaje de Isabel Díaz Ayuso a Nueva York, y no nos puede dar más pena. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha dejado unos looks maravillosos para analizar en profundidad en su maleta de viaje. Desde la falda de piel burdeos que ya había lucido en Madrid, hasta el vestidazo rojo con plumas de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal, para la noche de gala del Teatro Real en la Gran Manzana. Para terminar el viaje, Ayuso nos ha dejado claro que los botines negros de tacón más elegantes se van a convertir en nuestros zapatos de confianza para ir a la oficina con traje este invierno. Porque ya no es solo un calzado que llevemos con vestidos, faldas olooks más casuals, los botines negros también se lleva con traje. Y más si son como los de Isabel Díaz Ayuso.

Antes de cerrar la maleta y volverse a Madrid, Isabel Díaz Ayuso nos ha regalado su último estilismo para copiar e inspirarnos en los próximos meses. Top negro con escote cruzado y apertura en el cuello, pantalón de traje en un verde oscuro muy otoñal y unos botines negros de piel acabados en punta y con tacón sensato, que se van a convertir en nuestro calzado favorito de este otoño 2023, y también del invierno. Palabra de Ayuso.

VIAJE PRESIDENTA COMUNIDAD DE MADRID A NUEVA YORK EFE

Y con este último look, Isabel Díaz Ayuso ya está de regreso a Madrid, aunque eso sí, hoy sin agenda de trabajo. Tendremos que esperar para volver a ver uno de sus outfits de trabajo.